Воскресенье, 27 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Врач-гастроэнтеролог Снежана Кокошенко рассказала, как наладить работу ЖКТ

7info
Изображение от Freepik

Врач-гастроэнтеролог 3-его отделения Рязанской больницы № 4 Снежана Кокошенко рассказала, как наладить работу ЖКТ. Советы опубликовал Минздрав Рязанской области.

«Наш организм — это взаимосвязанная система, и отдельные проблемы отражаются в целом на самочувствии человека. Здоровый желудочно-кишечный тракт — это основа хорошего самочувствия и долголетия», — подчеркивает Снежана Кокошенко.

Желудочно-кишечный тракт выполняет важные функции:

переваривает пищу в питательные вещества;

усваивает витамины и ферменты;

выводит из организма токсины;

защищает от патогенной микрофлоры;

является сосредоточием полезных бактерий;

в слизистой кишечника и поджелудочной железе вырабатываются необходимые гормоны.

Если в результате неправильного образа жизни, стрессов или других факторов заболевает одна из частей ЖКТ, то последствия ощущает весь организм. Нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается состояние волос, кожи, мышц. Страдает сердечно-сосудистая и эндокринная система. Появляется вялость, головные боли, повышается температура. Заболевания поджелудочной железы способны спровоцировать развитие диабета и раковых опухолей. Цирроз печени, вызванный неумеренным употреблением алкоголя, сокращает жизнь. Опасны для здоровья такие заболевания, как прободные язвы желудка и кишечника, хронические гастриты, колиты.

«Для сохранения здоровья ЖКТ или восстановления его после болезни необходим комплексный подход. На органы влияет пища, которую мы едим, и образ жизни, который мы ведем», — отмечает Снежана Кокошенко.

По словам врача, обилие жирной, острой, маринованный или копченой пищи, бессистемные перекусы, переедание нагружают до предела пищеварительную систему. Органы работают на износ. «Меню должно быть сбалансированным. Нежирное отварное или тушеное мясо, рыба, фрукты и овощи, клетчатка, зелень, натуральные напитки, кисломолочные продукты, каши — вот правильный еженедельный рацион. Организму необходим полноценный завтрак и обед, на ужин от тяжелых блюд лучше отказаться», — говорит врач.

Опасен для ЖКТ малодвижный образ жизни. Необходимо выбирать время для пеших прогулок, бега, физических упражнений. Следует ограничить употребление спиртных напитков, отказаться от курения. Полностью исключается неконтролируемый прием лекарств. Это наносит невосполнимый вред организму, а особенно — ЖКТ. Он первым принимает удар на себя.

«Соблюдение этих правил не представляет трудностей. Привыкнув к правильному питанию и активному образу жизни, снизив пагубную нагрузку на ЖКТ, человек незамедлительно почувствует улучшение самочувствия, прилив бодрости и сил», — подчеркивает Снежана Кокошенко.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Твери

По данным источника, ЧП случилось в доме № 8 по улице Фрунзе.

В Рязани прошёл фестиваль «Во! СемьЯ!»

По информации организаторов, событие прошло на новом месте под эгидой «Движения Первых». Ранее Фестиваль проходил в парке у Филармонии.

В Рязани стресс перед 1 сентября испытывают 29% матерей и 20% отцов школьников – SuperJob

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 32% родителей.

Опубликована записка Жириновского с призывом отказаться от доллара

Текст написан в 2018 году, когда курс доллара к августу вырос до 66 рублей после 56,7 рубля в январе.

Самолёт Москва — Минводы подал сигнал тревоги

По данным агентства, пассажирский Airbus начал снижение.

Московский народный хор выступил на Форуме древних городов в Рязани

В программе, которую представили в этот вечер рязанцам, прозвучали народные произведения Центральной России, Урала и Юга России, духовные сочинения, а также популярные песни советских и российских композиторов.

Группа «Ария» выступила в Рязани

Легенда рок-группа исполнила хиты «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Беспечный ангел»…

10-летний зацепер умер после падения на рельсы — СМИ

Пострадавшего доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг.

Мужчина сгорел заживо в подъезде в Петербурге

ЧП случилось в подъезде жилого дома на Загребском бульваре во Фрунзенском районе. Горел матрас, на котором находился мужчина.

Рязанцев предупредили о сильном тумане

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В Рязани перекроют движение для празднования Дня города

На площади Победы запланирован концерт с участием «5STA Family» и «Моя Мишель».

Ночью и утром в России сбили беспилотники

Силы ПВО сбили 2 БПЛА нал Брянской и Курской областями. О разрушениях, пострадавших не сообщается.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации