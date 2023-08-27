Врач-гастроэнтеролог Снежана Кокошенко рассказала, как наладить работу ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог 3-его отделения Рязанской больницы № 4 Снежана Кокошенко рассказала, как наладить работу ЖКТ. Советы опубликовал Минздрав Рязанской области.

«Наш организм — это взаимосвязанная система, и отдельные проблемы отражаются в целом на самочувствии человека. Здоровый желудочно-кишечный тракт — это основа хорошего самочувствия и долголетия», — подчеркивает Снежана Кокошенко.

Желудочно-кишечный тракт выполняет важные функции:

переваривает пищу в питательные вещества;

усваивает витамины и ферменты;

выводит из организма токсины;

защищает от патогенной микрофлоры;

является сосредоточием полезных бактерий;

в слизистой кишечника и поджелудочной железе вырабатываются необходимые гормоны.

Если в результате неправильного образа жизни, стрессов или других факторов заболевает одна из частей ЖКТ, то последствия ощущает весь организм. Нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается состояние волос, кожи, мышц. Страдает сердечно-сосудистая и эндокринная система. Появляется вялость, головные боли, повышается температура. Заболевания поджелудочной железы способны спровоцировать развитие диабета и раковых опухолей. Цирроз печени, вызванный неумеренным употреблением алкоголя, сокращает жизнь. Опасны для здоровья такие заболевания, как прободные язвы желудка и кишечника, хронические гастриты, колиты.

«Для сохранения здоровья ЖКТ или восстановления его после болезни необходим комплексный подход. На органы влияет пища, которую мы едим, и образ жизни, который мы ведем», — отмечает Снежана Кокошенко.

По словам врача, обилие жирной, острой, маринованный или копченой пищи, бессистемные перекусы, переедание нагружают до предела пищеварительную систему. Органы работают на износ. «Меню должно быть сбалансированным. Нежирное отварное или тушеное мясо, рыба, фрукты и овощи, клетчатка, зелень, натуральные напитки, кисломолочные продукты, каши — вот правильный еженедельный рацион. Организму необходим полноценный завтрак и обед, на ужин от тяжелых блюд лучше отказаться», — говорит врач.

Опасен для ЖКТ малодвижный образ жизни. Необходимо выбирать время для пеших прогулок, бега, физических упражнений. Следует ограничить употребление спиртных напитков, отказаться от курения. Полностью исключается неконтролируемый прием лекарств. Это наносит невосполнимый вред организму, а особенно — ЖКТ. Он первым принимает удар на себя.

«Соблюдение этих правил не представляет трудностей. Привыкнув к правильному питанию и активному образу жизни, снизив пагубную нагрузку на ЖКТ, человек незамедлительно почувствует улучшение самочувствия, прилив бодрости и сил», — подчеркивает Снежана Кокошенко.