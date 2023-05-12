Врач Бережная рассказала, как убрать отёки на лице

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, откуда появляются отёки на лице и как их убрать.
Часто отёки лица случаются по утрам. Причина этому – заболевания, которые не стоит игнорировать. Если отёки возникают регулярно, нужно срочно обращаться за медпомощью, если это происходит нечасто – стоит обратить внимание на состояние здоровья.
Чтобы справиться с отёкам, нужно пить чистую воду. Избыток соли из организма может помочь вывести физическая нагрузка. Это может быть активная прогулка, бассейн или фитнес.