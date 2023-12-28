Четверг, 28 декабря, 2023
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Врач Белоусов рассказал, как снизить риск алкогольного отравления

7info
Изображение от jcomp на Freepik
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Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Евгений Белоусов рассказал РИАМО, как снизить риск алкогольного отравления.

Пища, богатая цинком и витаминами группы B, помогает снизить риск алкогольного отравления. К таким продуктам относятся: говядина, печень, морские продукты, морковь, горох, лук, шпинат и орехи.

Риск похмелья увеличивается при употреблении большого количества алкоголя или его быстром потреблении. Поэтому, если вы планируете употреблять алкоголь, лучше ограничиться двумя напитками в течение одного мероприятия и пить их маленькими глотками.

Также полезно выпивать неалкогольные напитки между алкогольными, чтобы снизить общее количество выпитого спиртного. Это поможет избежать быстрого опьянения, неприятных последствий.

Важно не употреблять алкоголь на пустой желудок. Перед тем, как начать пить, следует перекусить.

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