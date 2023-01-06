Пятница, 6 января, 2023
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Впервые за 20 лет: эпохальное астрологическое событие в 2023 году повлияет на судьбу каждого человека

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В 2023 году судьбы людей могут кардинально поменяться. Всё дело в эпохальном астрологическом событии – впервые за 20 лет Плутон перейдёт в другой знак, знак Водолея.

Как рассказала изданию 7дней.ru астролог Лилия Любимова, случится это 23 марта, так что на эту дату стоит обратить особое внимание. Есть вероятность, что с этого дня мир начнёт кардинально меняться, его перенастройка будет происходить постепенно, но вместе с этим перемены, которые несёт за собой астрологическое событие, окажутся кардинальными.

От перехода Плутона стоит ждать изменения геополитической обстановки в мире. О том, будет оно позитивное или негативное, пока сказать сложно. Астролог советует наблюдать за происходящим на политическом ринге.

Со стопроцентной вероятностью в мире поменяются тренды, появятся новые герои для подражания.

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