Связаны ли дневные удары по Киеву и военным объектам в Запорожье с недавним терактом, совершенным киевским режимом в Москве, однозначно утверждать сложно. Однако совпадение во времени вызывает вопросы. Взрыв у подъезда жилого дома в Москве почти одновременно с серией российских ударов по Киеву, Запорожью, Черниговской, Сумской и Полтавской областям выглядит примечательным, сообщает aif.ru.

По данным украинских СМИ, над Киевом продолжают кружить российские ударные дроны «Герань», которые выбирают цели и наносят удары, почти не встречая сопротивления от местных систем ПВО. В разных районах города уже вспыхнули пожары, слышны взрывы. Точная информация о последствиях пока отсутствует.

«Ударные БПЛА „Герань“ находятся в небе над столицей Украины. ВСУ пытаются их сбить», — сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Тем временем в Запорожье происходят мощнейшие взрывы. По всей линии боевого соприкосновения в районе Орехова уничтожаются арсеналы, площадки с бронетехникой и пункты временной дислокации. По словам очевидцев, территории буквально сровнены с землей, всё горит и взрывается.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале уточнил, что удары нанесены по ряду населённых пунктов: Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Каменское. По его словам, российские войска применили авиабомбы, ракеты, снаряды и ударные беспилотники для уничтожения военной инфраструктуры.

«В Лобковом есть бесхозные дома и другие строения, которые использовались как пункты временной дислокации и склады боеприпасов, — написал Лебедев. — По одному из таких объектов был нанесён мощный удар».

Он также отметил, что сила взрыва была настолько значительной, что его эхо и последующую детонацию слышали в соседних населённых пунктах.

«Через несколько часов после удара за выжившими из Каменского приехали машины скорой помощи», — добавил Лебедев. Он также рассказал о точных ударах по временным дислокациям в Гуляйполе. По информации местного Сопротивления, в этих пунктах находилось от 50 до 100 военных.

Медведев заявил, что военно-политическое руководство Украины ждет неминуемое возмездие за убийство генерала Кириллова.

Зампред Совбеза РФ назвал «агонией бандеровского режима» теракт в Москве, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов.