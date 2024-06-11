Вторник, 11 июня, 2024

Возле РИАМЗ установили велопарковку, имитирующую скелет мамонта

Автор: Кристина Аманн

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У входа в здание Музейного центра РИАМЗ появилась велопарковка. Ее изготовили по авторскому дизайну: она имитирует скелет мамонта. Об этом сообщается у группе РИАМЗ.

Поясняется, что мамонта выбрали потому, что животное является одним из главных экспонатов музея. Впервые его скелет смонтировали еще в 30-е гг. прошлого века. Материалом послужили кости разных мамонтов, которые находили в Рязанской области.

Скелет не раз менял «место жительства»: он находился в экспозиции Дворца Олега, хранился в фонде музея, побывал в Консисторском корпусе Кремля. А осенью прошлого года мамонт переехал в Музейный центр на Соборной.

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