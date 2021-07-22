21.7 C
Рязань
Четверг, 22 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Возле Петровского рынка в Липецке бездомные собаки напали на семью

Елена Лобанова
Возле Петровского рынка в Липецке бездомные собаки напали на семью
- Advertisement -

Во вторник, 20 июля, возле Петровского рынка в Липецке на семью напали бездомные собаки. Об этом сообщает GOROD48

Пострадавший мужчина рассказал, что они вместе с женой и сыном проходили мимо рынка, когда увидели бездомных собак. Глава семейства попросил семилетнего мальчика слезть с самоката и встать между взрослыми. 

— Я встал со стороны собак. Как только мы их прошли, то животные набросились на жену сзади. Они разорвали ей шорты, поцарапали и укусили ногу. Я отогнал собак, а после мы пошли в травмпункт, — рассказал липчанин. 

В тот день женщине поставили один из шести уколов от бешенства. Следующий поставят через 90 суток. 

По словам пострадавших, медсестра призналась, что это не первый случай нападения собак. Медицинский работник обращалась в УГС Липецка, но все безуспешно. 

В Департаменте здравоохранения по Липецкой области отметили, что с начала года от укусов бездомных собак пострадали 526 человек. 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]