Возле Петровского рынка в Липецке бездомные собаки напали на семью

Во вторник, 20 июля, возле Петровского рынка в Липецке на семью напали бездомные собаки. Об этом сообщает GOROD48.
Пострадавший мужчина рассказал, что они вместе с женой и сыном проходили мимо рынка, когда увидели бездомных собак. Глава семейства попросил семилетнего мальчика слезть с самоката и встать между взрослыми.
В тот день женщине поставили один из шести уколов от бешенства. Следующий поставят через 90 суток.
По словам пострадавших, медсестра призналась, что это не первый случай нападения собак. Медицинский работник обращалась в УГС Липецка, но все безуспешно.
В Департаменте здравоохранения по Липецкой области отметили, что с начала года от укусов бездомных собак пострадали 526 человек.