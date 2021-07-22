Возле Петровского рынка в Липецке бездомные собаки напали на семью

- Advertisement -

Во вторник, 20 июля, возле Петровского рынка в Липецке на семью напали бездомные собаки. Об этом сообщает GOROD48.

Пострадавший мужчина рассказал, что они вместе с женой и сыном проходили мимо рынка, когда увидели бездомных собак. Глава семейства попросил семилетнего мальчика слезть с самоката и встать между взрослыми.

— Я встал со стороны собак. Как только мы их прошли, то животные набросились на жену сзади. Они разорвали ей шорты, поцарапали и укусили ногу. Я отогнал собак, а после мы пошли в травмпункт, — рассказал липчанин.

В тот день женщине поставили один из шести уколов от бешенства. Следующий поставят через 90 суток.

По словам пострадавших, медсестра призналась, что это не первый случай нападения собак. Медицинский работник обращалась в УГС Липецка, но все безуспешно.

В Департаменте здравоохранения по Липецкой области отметили, что с начала года от укусов бездомных собак пострадали 526 человек.