Возгорание нефтепродукта на территории Рязанской НПК локализовано

Пресс-служба Рязанской НПК прокомментировала возгорание на территории предприятия.
В сообщении говорится, что пожар нефтепродукта на территории нефтезавода локализован. Угроза окружающей среды отуствует.
На предприятии отметили, что производственный процесс продолжается. Произошедшее находится под контролем оперативного штаба предприятия.
Напомним, сообщение о пожаре на территории Рязанской НПК появилось утром 1 марта. Предварительно, площадь возгорания на РНПК составила 100 квадратных метров. Пожарные работают по повышенному номеру сложности.
На месте находятся 16 единиц техники, 58 человек личного состава.
Видео горящего нефтезавода можно найти по ссылке.