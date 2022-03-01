Возгорание нефтепродукта на территории Рязанской НПК локализовано

Пресс-служба Рязанской НПК прокомментировала возгорание на территории предприятия.

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В сообщении говорится, что пожар нефтепродукта на территории нефтезавода локализован. Угроза окружающей среды отуствует.

На предприятии отметили, что производственный процесс продолжается. Произошедшее находится под контролем оперативного штаба предприятия.

Напомним, сообщение о пожаре на территории Рязанской НПК появилось утром 1 марта. Предварительно, площадь возгорания на РНПК составила 100 квадратных метров. Пожарные работают по повышенному номеру сложности.

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На месте находятся 16 единиц техники, 58 человек личного состава.

Видео горящего нефтезавода можно найти по ссылке.