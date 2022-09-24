Воздвижение Креста Господня: традиции, запреты и главные приметы 27 сентября

27 сентября православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня.

В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное писание, крест был найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят спаситель. И второе событие — возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали.

Рождение Богоматери, праздновавшееся шестью днями ранее, – преддверие тайны воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве. Поэтому праздник Креста тоже стоит в начале церковного года.

В народе для Воздвижения креста Господня существует много традиций и поверий. Например, нельзя начинать что-то новое и ходить в лес.

Что ещё нельзя делать в этот праздник? На какие приметы стоит обратить внимание?

Традиции и запреты 27 сентября

На Воздвижение необходимо сходить в церковь и помолиться. Господа нужно поблагодарить за урожай и попросить у него защиты в холодное время года. Некоторые наши предки проводили заговоры на здоровье, раскладывая на подоконниках жёлуди, шишки и сушёные ягоды рябины.

Чтобы защитить дома от болезней, наши пращуры рисовали на дверях кресты.

Праздник связывали с завершением бабьего лета. Считалось, что после Воздвижения не бывает тёплых дней, а, значит, важно убрать все припасы с улицы в помещения.

Традиционно с 27 сентября хозяйки рубят и квасят капусту. Если съесть на Воздвижение капусту, то здоровье не покинет человека всю зиму.

Также можно приготовить пироги с капустой. Они приносят в дом удачу.

Народные приметы 27 сентября

Если на Воздвижение холодно, то и земля будет холодной;

Если дует холодный северный ветер, то следующее лето будет тёплым;

Если на праздник ударили морозы, то зима будет ранняя и снежная;