ВОЗ впервые озвучила симптомы постковидного состояния

Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование постковидного синдрома и дала точное описание симптомов, возникающих у людей, перенёсших коронавирус.

Согласно данным ВОЗ, основные признаки — это:

Снижение памяти;

Ухудшение умственной работоспособности;

Повышенная утомляемость;

Нехватка воздуха при дыхании.

Кроме того, для постановки диагноза перечисленные симптомы должны держаться минимум три месяца. При этом, как отмечают учёные, возможно их периодическое усиление или ослабление.

В организации добавили, что работа по изучению постковидного синдрома продолжается. Исследования помогут врачам точнее определять недуг от других заболеваний и назначать подходящее лечение.