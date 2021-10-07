ВОЗ впервые озвучила симптомы постковидного состояния

Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование постковидного синдрома и дала точное описание симптомов, возникающих у людей, перенёсших коронавирус.
Согласно данным ВОЗ, основные признаки — это:
- Снижение памяти;
- Ухудшение умственной работоспособности;
- Повышенная утомляемость;
- Нехватка воздуха при дыхании.
Кроме того, для постановки диагноза перечисленные симптомы должны держаться минимум три месяца. При этом, как отмечают учёные, возможно их периодическое усиление или ослабление.
В организации добавили, что работа по изучению постковидного синдрома продолжается. Исследования помогут врачам точнее определять недуг от других заболеваний и назначать подходящее лечение.