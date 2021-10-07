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Четверг, 7 октября, 2021
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ВОЗ впервые озвучила симптомы постковидного состояния

Александр Ильин
ВОЗ впервые озвучила симптомы постковидного состояния

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование постковидного синдрома и дала точное описание симптомов, возникающих у людей, перенёсших коронавирус.

Согласно данным ВОЗ, основные признаки — это:

  • Снижение памяти;
  • Ухудшение умственной работоспособности;
  • Повышенная утомляемость;
  • Нехватка воздуха при дыхании.

Кроме того, для постановки диагноза перечисленные симптомы должны держаться минимум три месяца. При этом, как отмечают учёные, возможно их периодическое усиление или ослабление. 

В организации добавили, что работа по изучению постковидного синдрома продолжается. Исследования помогут врачам точнее определять недуг от других заболеваний и назначать подходящее лечение. 

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