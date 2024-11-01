Пятница, 1 ноября, 2024
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Воссоединение семьи: рязанская пара снова зарегистрировала брак после развода

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Алексей Самохин
Фото: страница Елены Сорокиной ВК

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась необычной историей семьи рязанцев Ярослава и Ирины. Будущие супруги познакомились ещё в юности, начали дружить с 13 лет, а в 21 решили пожениться. В браке у пары родились сын и дочь, и, казалось бы, ничто не угрожает их семейному счастью. Однако 1 февраля 2024 года Ярослав и Ирина, прожив вместе 17 лет, расторгли брак.

Спустя несколько месяцев оба осознали ошибки и решили снова соединить свои судьбы. Как много лет назад, Ярослав сделал предложение Ирине, она ответила согласием.

Вчера их дочери исполнилось 16 лет, а уже сегодня супруги пришли в ЗАГС, чтобы официально воссоединить семью. «Мы счастливы!» — сказали они, оформляя документы.

— Пусть так будет всегда! Пусть дети растут в любви и радости! — написала Елена Сорокина.

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