Воссоединение семьи: рязанская пара снова зарегистрировала брак после развода

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась необычной историей семьи рязанцев Ярослава и Ирины. Будущие супруги познакомились ещё в юности, начали дружить с 13 лет, а в 21 решили пожениться. В браке у пары родились сын и дочь, и, казалось бы, ничто не угрожает их семейному счастью. Однако 1 февраля 2024 года Ярослав и Ирина, прожив вместе 17 лет, расторгли брак.

Спустя несколько месяцев оба осознали ошибки и решили снова соединить свои судьбы. Как много лет назад, Ярослав сделал предложение Ирине, она ответила согласием.

Вчера их дочери исполнилось 16 лет, а уже сегодня супруги пришли в ЗАГС, чтобы официально воссоединить семью. «Мы счастливы!» — сказали они, оформляя документы.