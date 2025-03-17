Воспоминания бывших узниц фашистских концлагерей записал СК

В Чучкове следователь Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Олег Копнев записал воспоминания бывших малолетних узниц фашистских концлагерей Марии Семеновой и Раисы Петровой. Их направят в Следственный комитет России для расследования уголовного дела по факту геноцида народов Советского Союза в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (ст. 357 УК РФ). Об этом сообщает издательство «Пресса».

Следователи под протокол записывают истории о насилии, массовых убийствах мирного населения, кровавых преступлениях, свидетелями которых стали бывшие узники концлагерей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Мария Семенова рассказала, как попала в концлагерь, о режиме дня, установленном для пленных, как унижали беззащитных детей и взрослых. Бывшая узница вспомнила, как вместе с мамой, братом и сестрой она находились в лагере № 142 вблизи Брянска с августа 1941 по октябрь 1943 года. Показала справку Государственного архива с выпиской из акта по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 22 октября 1945 года.

«Мне, восьмилетней девочке, было очень страшно. Хорошо помню себя, смотрящую из-за деревянного ограждения на немцев, которые чувствовали себя хозяевами. Они жестоко обращались с детьми, женщинами и стариками», — говорит Мария Семенова. Реклама

Бывшая узница вспоминает, что дети каждый день работали в бараках. Их держали в нечеловеческих условиях, многие умирали. Трупы вывозили каждый день.

Своими воспоминаниями о годах лишений в концлагере также поделилась Раиса Петрова.