Восьмой сезон открыт! IVAN и Денис Клявер спели с участниками в первом выпуске восьмого сезона «Ты супер!»

Вчера, 1 сентября, в эфире НТВ состоялась премьера восьмого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. По традиции ребят приходят поддержать именитые артисты: в первом выпуске в группу поддержки вошли певец IVAN и певец и актёр Денис Клявер.

18-летняя Вероника Антошок из города Пружаны Республики Беларусь исполнила композицию Муслима Магомаева «Ноктюрн» и получила четыре зелёные кнопки от жюри. Люся Чеботина призналась, что Вероника настолько сильно погрузила её в историю песни, что на сцене она увидела не просто певицу, но ещё и актрису. Алексей Воробьёв сказал, что получил невероятное удовольствие от номера, Ани Лорак назвала её исполнение «ангельским пением», а Игорь Крутой посоветовал Веронике в припеве добавить силу звука, чтобы песня зазвучала по-другому. После маэстро вышел на сцену поддержать юную вокалистку: Вероника исполнила эту же композицию под аккомпанемент Игоря Яковлевича.

Также поддержать Веронику пришёл её соотечественник, певец IVAN, и, подарив ей букет цветов, сказал: «Это выступление было невероятным: настолько нежно, что я перестал дышать в какой-то момент». После IVAN и Вероника спели дуэтом.

8-летний Александр Пысанко из Запорожской области вышел на сцену с песней «Синий иней» и получил четыре зелёные кнопки от жюри. Алексей Воробьёв отметил уникальное звучание Саши, а Ани Лорак назвала мальчика обаятельным, харизматичным и артистичным. Игорь Крутой поблагодарил Сашу за то, что тот вернул его в юность, когда он вместе с друзьями слушал эту песню через репродуктор, а Люся Чеботина посоветовала юному вокалисту подумать о том, чтобы начать озвучивать героев мультфильмов, так как у Саши очень необычный, мультяшный тембр.

Поддержать Александра пришёл певец и актёр Денис Клявер. По мнению артиста, «Ты супер!» – невероятный проект. «Когда ты смотришь за выступлениями подрастающего и нового поколения нашей страны и видишь таких красавцев, это очень круто!», – добавил Денис Клявер.

Затем Денис и Саша исполнили песню Родиона и Олега Газмановых «Люси», с которой Клявер в костюме обаятельного Щенка выступал в одном из выпусков пятого сезона шоу «Маска». Денис и Саша зажгли на сцене и зарядили всех невероятными эмоциями, а Люся Чеботина и Алексей Воробьёв вошли в танцевальную группу поддержки этого дуэта. После такого фееричного выступления Вадим Такменёв сказал, что Саша напомнил ему участника третьего сезона Кирилла Есина и пригласил мальчика на сцену. Кирилл поддержал юного конкурсанта и рассказал о том, что сейчас учится на дирижёра.

«Ты супер!» помогает не только осуществить главную мечту ребят – выступать на большой сцене, но и найти любящую семью, а также вновь встретиться с родственниками. Так, к Виталине Гафуровой из Ульяновской области приехала её крёстная с дочерью. Около четырёх лет они не виделись, и долгожданное воссоединение произошло на проекте «Ты супер!». Карина Будаева из Челябинска встретилась с бабушкой и папой: с ними девочка не общалась долгих 11 лет, поэтому их встреча оказалась очень эмоциональной.

По правилам проекта в финале выпуска члены жюри должны назвать имена четырёх ребят, которые пройдут в следующий этап. Первыми полуфиналистами стали: Карина Будаева из Челябинска, Ренат Тулеулов из Новосибирской области, Адам Тутаев из Ингушетии и Валерия Юмжапова из Владивостока. Имя пятого полуфиналиста по традиции назвал ведущий Вадим Такменёв: им стала Ариадна Плотникова из Республики Хакасия.

Смотрите шоу «Ты супер!» по воскресеньям в 20.20 на НТВ.