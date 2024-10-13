Воскресенье, 13 октября, 2024
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Восьмиклассница занялась сексом со школьником и забеременела в Екатеринбурге

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Екатеринбурге восьмиклассница забеременела после секса с другим школьником, который на год её старше, сообщает E1.ru.

О беременности девочки с Уралмаша стало известно, когда она пришла в больницу. Секс с парнем был добровольным, по любви, претензий к нему школьница не имеет.

Знакомый семьи назвал школьницу хорошим, но сложным подростком. Она уходила из дома, бунтует. Растёт без отца, девочку воспитывает одна мать.

Срок беременности небольшой. Девочку отговаривают от аборта, советуют рожать, чтобы не было проблем со здоровьем в будущем.

С потенциальным отцом собирается побеседовать полиция. Пока назначена проверка, так как девушки иногда беременеют от одного, а отцом называют другого.

Мальчику грозит уголовное дело за секс с 15-летней. Если пара официально станет семьёй, можно избежать уголовки.

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