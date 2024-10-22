Восьмиклассница подделала паспорт, чтобы заняться сексом с 25-летним мужчиной

В Санкт-Петербурге восьмиклассница подделала паспорт с помощью фотошопа, чтобы заняться сексом со взрослым парнем, сообщает «Mash на Мойке».

По данным источника, 25-летний мужчина попросил у девочки фото документа, чтобы проверить, можно ли ей уже вступать в половые отношения. Она прислала ему скан паспорта.

После встречи 13-летняя девочка вернулась домой в неадекватном состоянии. Старшая сестра решила проверить её телефон и обнаружила там интимные видео с участием мужчины. После этого обратилась в полицию.

Молодой человек очень удивился визиту силовиков и показал скрин документа, который прислала девочка, — был уверен, она совершеннолетняя.

Сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что девочка часто остаётся дома одна, так как опекун уехал из Питера. В городе живёт только её старшая сестра.

У школьницы сложности с посещением, успеваемостью и, по всей видимости, проблемы с запрещёнными препаратами.