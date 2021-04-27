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Вторник, 27 апреля, 2021
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Воры из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда на Урале

Никита Брыкин
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Жители Свердловской области зверски убили и сожгли 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына, пишет портал «Екатеринбург онлайн».

Инцидент произошел в феврале в городе Реж. По версии следствия, к убийству могут быть причастны соседи пенсионера. Так, 23 февраля мужчина вышел из квартиры, но забыл запереть дверь. Вернувшись, он обнаружил пропажу денег из кошелька.

В итоге ветеран труда решил вызвать полицию. Стражи порядка нашли на кошельке отпечатки пальцев сожителя соседки. Мужчину задержали, но через пару дней отпустили.

На следующее утро тело пенсионера нашли в его квартире. По словам его дочери, перед смертью жертве выдавили глаз, сломали нос и ребра. Кроме того, его тело было обгоревшим. Утверждается, что злоумышленники сожгли мужчину в прихожей.

В итоге сожителю соседки пришлось признаться в убийстве. Однако следователи считают, что нападавших было трое. Подробности уточняются.

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