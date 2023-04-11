Депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь заявил об угрозах незнакомца на улице Ленина, сообщил портал «Блокнот».
Инцидент произошел накануне вечером. Прохожий вел себя агрессивно и начал оскорблять парламентария.
«Назвал меня «мусорилой», потом обратился ко мне по фамилии. Стал спрашивать, не страшно ли мне ходить вечером одному», – пояснил Рымарь.
Прохожий угрожал депутату физической расправой, но вскоре скрылся с места случившегося, пообещав в следующий раз «разобраться по серьезному».
Рымарь собирается обратиться в полицию, чтобы вычислить мужчину по камерам. В прошлом он работал в органах прокуратуры более десяти лет.
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