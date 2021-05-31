Воронежец открыл стрельбу во дворе дома и убил человека

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В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего горожанина, который открыл стрельбу из ружья во дворе многоэтажек на улице Киселева, пишет портал «МОЁ! Online».

Инцидент произошел поздно вечером 29 мая. По предварительной версии, злоумышленник приехал на автомобиле к 34-летнему приятелю, который якобы украл у него семь тысяч рублей. Он стоял возле дома вместе с 33-летним знакомым.

В итоге обиженный не стал разговаривать, а достал охотничье ружье и начал стрелять в сторону людей из окна «Нивы».

Известно, что 33-летний мужчина получил ранение в живот и скончался в больнице. Второй пострадавший с таким же ранением находится в реанимации. Вскоре стрелка задержали, скоро ему изберут меру пресечения.