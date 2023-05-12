Пятница, 12 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Воронежцев могут обязать платить «налог на развлечения» для помощи мобилизованным

powder

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил в Telegram ввести «налог на развлечения» для помощи мобилизованным.

Возможное нововведение в том числе затронет жителей Воронежской области. Оно предполагает отчисление одного процента со счета посетителей кафе, ресторана или в ночного клуба в фонд помощи семьям мобилизованных.

Матвеев считает эту наценку необременительной, поскольку она будет меньше обычных чаевых.

«В масштабах страны огромная сумма», – пояснил парламентарий.

По его мнению, такой налог должен существовать в «период военного времени».

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Снявшая порно с девятилетним сыном мать оказалась начальником бюро

В одном их городов на юго-востоке Подмосковья мать сделала своего 9-летнего сына актером порнофильма, пишет МК. В Сети появился ролик, на котором мужчина и женщина совершают в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Злоумышленники оказались работниками местного предприятия. Оно занимается разработкой твердого ракетного топлива и энергетических установок. Выяснилось, что...

В Касимове загорелся магазин «Планета»

Подписчики сообщают о возможном ограничении движения по улице Советской.

Эксперт Трухачев рассказал, зачем Польша переименовала Калининград

Специалист по Польше Вадим Трухачев призвал в интервью «360» спокойно относиться к желанию Варшавы переименовать Калининград в Крулевец. По его мнению, решение польских властей не несет никакой угрозы для российского города. «Это не означает, будто Польша имеет на Калининград какие-то виды», — сказал Крулевец. Эксперт предположил, что возвращение названия связано...

В Брянской области предупредили о рассылке вируса под видом повесток из военкомата

Представители «Лиги безопасного интернета» предупредили в Telegram жителей Брянской области о рассылке вируса под видом повесток из военкомата. В публикации говорится, что гражданам рассылают трояны под видом официальных документов. Уже выявлено 600 подобных писем. Вызовы в военкоматы оформили от имени Минобороны. Преступники прикрепляли к письмам файл с «оригиналом», при...

В Рязани появились дополнительные камеры фиксации скорости

Теперь комплексы фиксации нарушений работают на перекрёстках Ленина и Свободы, Вознесенской и Введенской.

Гладков прокомментировал слухи о перемещении ВСУ у границ Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков высказался насчет слухов о перемещении украинских войск у границ Белгородской области, пишет «Бел.Ру». По его словам, противник стремится испугать россиян и навести панику среди населения. «Не удастся. Мы на месте. Ситуация сложная, но все находятся на своих местах и занимаются тем, чем должны», – пояснил Гладков. Глава...

По Рязани курсирует мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

12 мая мобильный пункт будет работать на территории вокзалов Рязань-1 и Рязань-2, а также в Лесопарке.

В Касимове задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Задержать ранее судимого местного жителя 1977 года рождения удалось в ходе патрулирования улиц города.

Ремонт в рязанском ТЮЗе завершат досрочно

Ремонтно-реставрационные работы в Рязанском театре юного зрителя завершатся в этом году досрочно. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры региона Марина Кауркина. Глава Минкульта вместе с художественным руководителем театра Мариной Есениной и представителями подрядной организации оценила ход работ. В здании театра уже уложена новая кровля,...

Белгородцев попросили сдать кровь на случай, если ВСУ прорвут границу

Жителям Белгорода стали поступать звонки с просьбой сдать кровь на случай, если ВСУ прорвут границу, пишет «Бел.Ру». Звонивший утверждал, что представляет региональный Минздрав. Злоумышленник призвал прийти в центр по сбору донорской крови, аргументируя это скорым украинским наступлением. «Видимо, человек понял, что на меня это сообщение не подействовало, потому что...

Соловьева разозлил приезд Пугачевой в Россию на похороны Юдашкина

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу резко раскритиковал приезд певицы Аллы Пугачевой в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. Журналиста возмутило, что многие встретили артистку тепло и были рады встрече с ней. «Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь! Всю эту шелуху! Всю эту...

Власти прокомментировали слухи о выходе танков ВСУ в пригороды Белгорода

Авторы телеграм-канала «Война с фейками. Белгород» опровергли слухи о прорыве танков ВСУ в Белгородскую область. Ранее в Сети появилась информация, что украинская боевая техника якобы уже вышла в пригороды Белгорода. «Верить им (слухам. — Прим. Ред.) не надо, потому что никто никуда не вышел. И подобные сообщения в большем...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации