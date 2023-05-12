Воронежцев могут обязать платить «налог на развлечения» для помощи мобилизованным

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил в Telegram ввести «налог на развлечения» для помощи мобилизованным.

Возможное нововведение в том числе затронет жителей Воронежской области. Оно предполагает отчисление одного процента со счета посетителей кафе, ресторана или в ночного клуба в фонд помощи семьям мобилизованных.

Матвеев считает эту наценку необременительной, поскольку она будет меньше обычных чаевых.

«В масштабах страны огромная сумма», – пояснил парламентарий.

По его мнению, такой налог должен существовать в «период военного времени».