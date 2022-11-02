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Воронежцам объяснили, почему их могут выселить из квартир

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Адвокат Евгения Рыжкова рассказала, что взыскание на имущество должника в первую очередь касается его денег, но при их отсутствии может затронуть и квартиру, пишет Прайм.

Специалист уточнила, что единственное жилье не может быть конфисковано у собственника. Однако, по словам эксперта, исключение – это ипотека. Она напомнила о принципе соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

«Это означает, что все применяемые меры должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа», — пояснила Рыжкова.

Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на его долю, заключила адвокат.

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