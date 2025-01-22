Воробьи могут исчезнуть из Рязанской области

В Рязанской области с каждым годом сокращается численность воробьев. Об этом рассказала орнитолог Елена Фионина в эфире «Вести-Рязань».

В области обитают домовый и полевой воробьи. Особенно страдает домовый воробей. Он практически пропал во многих европейских городах. Где-то на его место пришел полевой воробей.

«Причин исчезновения несколько: сокращение кормовой базы, уменьшение мест для гнездования, обилие хищников в городах. Сейчас в Рязанской области активно поселяются ястреб, перепелятник, пустельга. Это накладывает отпечаток на численность воробьев», — отмечает Елена Фионина.

Чтобы отследить, как сильно сокращается популяция или она уже упала и продолжает сохраняться стабильно низкой, третий год подряд будет проводиться всероссийская перепись воробьев «Воробьи на кустах». В этом году акция пройдет с 8 по 16 февраля. К участию приглашаются все рязанцы.