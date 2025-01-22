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Фото: Изображение от wirestock на Freepik
Экология, природа, животные

Воробьи могут исчезнуть из Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области с каждым годом сокращается численность воробьев. Об этом рассказала орнитолог Елена Фионина в эфире «Вести-Рязань».

В области обитают домовый и полевой воробьи. Особенно страдает домовый воробей. Он практически пропал во многих европейских городах. Где-то на его место пришел полевой воробей. 

«Причин исчезновения несколько: сокращение кормовой базы, уменьшение мест для гнездования, обилие хищников в городах. Сейчас в Рязанской области активно поселяются ястреб, перепелятник, пустельга. Это накладывает отпечаток на численность воробьев», — отмечает Елена Фионина.

Чтобы отследить, как сильно сокращается популяция или она уже упала и продолжает сохраняться стабильно низкой, третий год подряд будет проводиться всероссийская перепись воробьев «Воробьи на кустах». В этом году акция пройдет с 8 по 16 февраля. К участию приглашаются все рязанцы.

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© Информационное агентство 7info

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