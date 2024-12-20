Волшебная музыка, самодельные подарки и Дед Мороз! Афиша мероприятий Рязани на выходные 21-22 декабря

До главного праздника, всеми нами любимого, остаётся чуть больше недели! В равной степени это подогревает ожидание и страшит количеством невыполненных дел, не подведенных итогов и не купленных подарков. Что ж, чтобы не сойти с ума во всей этой предновогодней кутерьме, следует найти способ совместить приятное с полезным! И на этих выходных, вот уж совпадение, для этого перед рязанцами открыт целый пласт возможностей. Рассказываем, куда пойти, чтобы отдохнуть и зарядиться праздничным настроением.

21 декабря, суббота

– Мастер-класс по изготовлению новогодней композиции для интерьера (12+), Рязанская ВДНХ – в 13.00 в «Резиденции традиций» мастерская «Ангельское перышко» проведёт мастер-класс, в результате которого у гостей в руках окажется чудесное украшение под свечку, изготовленное с использованием еловых веток. Идеальный вариант для тех, кто хочет расслабиться за медитативным занятием, оригинально украсить свой дом к Новому году или подарить нетривиальный презент кому-то очень дорогому. Стоимость участия – 1000 рублей. Форма для записи: https://forms.gle/AiU5TT3Ff1L9kpHW7

– Резиденция Деда Мороза (0+), Лесопарк – всем известный и любимый зимний волшебник начинает принимать маленьких и не совсем гостей в своём «рабочем дворце»! Посетить его можно с 21 по 30 декабря включительно с 16:00 до 20:00. А уже после Нового года – со 2 по 7 января в это же время. К слову, в воскресенье 22 числа совсем рядом, в Творческой мастерской, в 17:00 будет проходить мастер-класс «Мечта Дедушки Мороза».

22 декабря, воскресенье

– Мастер-класс по изготовлению праздничной игольницы-елочки и мастер-класс по рисованию (12+), Рязанская ВДНХ – бывший Торговый городок и в последний день недели не оставит без созидательного отдыха и подарит всем желающим аж два тематических мастер-класса!

В 13:00 уже знакомые нам мастера из «Ангельского перышка» проведут занятие по изготовлению праздничной игольницы-елочки. Место встречи тоже то же – Резиденция традиций. Стоимость участия – 800 рублей, форма для записи на участие: https://forms.gle/dMrEJLTqmKEQpuLK6

А вот позже, в 15:00 с лёгкой руки художницы Кристины Аверьяновой состоится бесплатный мастер-класс «Рисуем зимнюю Рязанскую ВДНХ». Форма для записи тоже имеется: https://forms.gle/DPPanwkHquLSQqce6

– Концерт «Юные виртуозы Рязани» (6+), Рязанская областная филармония – в это же время (15:00) для тех, кто предпочитает рукоделию созерцание, а в данном случае точнее слуховое наслаждение, в Рязанской филармонии пройдет двадцать второй концерт проекта «Юные виртуозы Рязани». Участие в нем примет 21 музыкант, каждый из которых является победителем международных, всероссийских, областных, городских конкурсов и фестивалей. Оркестр русских народных инструментов им. А.И. Лаврухина под управлением И. Зениной поможет молодым талантам максимально впечатляюще исполнить сочинения русских и зарубежных классиков, а также обработки народных песен. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

– Концерт «Зимы прекрасные мотивы» (6+), ДК «Приокский» – с 16:00 все желающие, поскольку вход на мероприятие свободный, в рамках городского проекта «Русская зима» смогут насладиться народными песнями, частушками, любимыми советскими и российскими композициями в исполнении песенно-инструментального ансамбля «Отрада», ансамбля народной песни «Рушники», солистов ДК «Приокский» Юрия Баранова, Александра Фирсова, солистов студии эстрадной музыки Дениса Шамонова, Любови Рощиной, Анаиты Азарян, Елены Захаровой, Романа Власова и Татьяны Янсон. Дарить зрителям шутки, скетчи, а также играть в викторины будут ведущие Геннадий Свиридов и Юлия Цветкова.