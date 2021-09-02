Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали о правилах безопасности для детей

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали о правилах безопасности для детей.

Научите своего ребёнка всегда информировать вас, что он вышел из дома или пришёл домой, по телефону. Покажите на своём примере, что это важно. Задерживается по какой-то причине в школе или на прогулке? Пусть сообщит вам об этом. Объясните, что это не просто контроль, это забота о его благополучии.

Выучите один маршрут и научите ребёнка ходить только по нему, даже если он узнает путь короче. Помните — маршрут вашего ребёнка должен проходить по освещённым людным улицам, переход через дорогу — только по пешеходному переходу, желательно регулируемому светофором или подземному. По пути не должно быть заброшенных зданий, строек, гаражей, тёмных скверов, неосвещённых подъездов, трансформаторных будок и прочих потенциально опасных мест.

Если вы забираете ребёнка и едете с ним на общественном транспорте, то напомните ему основное правило безопасности. Если вы зашли в транспорт, а он не успел, то он должен остаться на остановке и ждать вас; если наоборот — выйти на следующей остановке и ждать, пока вы приедете за ним.

Если ваш ребёнок заехал далеко или добирался сам и пропустил свою остановку, то ему помогут кондуктор или водитель.

Обязательно выучите вместе с ребёнком ваш телефон, положите на всякий случай записку с номером в кармашек куртки, портфеля или рубашки (номер можно написать на браслете, адреснике, но все данные должны быть скрыты от случайных прохожих). Если у ребёнка есть телефон, научите его следить за зарядом батареи. Безопасность наших детей в наших руках!