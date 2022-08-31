Волонтёры Рязани пожаловались на службу по отлову животных

Рязанские волонтёры возмущены действиями отловщика, который выпускает в город нестерилизованных собак. Пост возмущения появился 30 августа в группе Помощь животным попавшим в беду ВКонтакте.

По данным волонтёров, служба «Городская собака» не проводит должным образом операции по стерилизации животных, которые туда попадают, а иногда не проводят их вообще.

Как говорится в публикации, после отлова уже у двух собак с клипсами появились щенки.

«Мифы и страшилки, что прошедшие программу ОСВВ собаки начали рожать, теперь горькая правда…», – пишут волонтёры.

Также, как следует из публикации, в альбомах отлова сотрудники службы отлова не стесняются дублировать фотографии, выдавая одних и тех же собак за разных.

Волонтёры написали заявление в прокуратуру.