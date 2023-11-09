Четверг, 9 ноября, 2023
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Волонтёры из Скопинского района отправились в Луганский госпиталь

7info

Волонтёры из Скопинского района Рязанской области Ольга Сорока и Елена Плешкина отправились в Луганский госпиталь добровольцами. Об этом сообщила районная администрация.

Едут не с пустыми руками. С собой везут целый автобус гуманитарной помощи. Здесь и сладости, домашняя выпечка, постельное и нижнее белье, продукты, медикаменты, теплые вещи, самое главное — письма со словами поддержки от детей и взрослых.

— Большое спасибо всем жителям, работникам культуры, администрациям поселений, благотворительным группам, школьникам. Всё передадим и обязательно привезем весточку от солдат, — говорит Ольга Сорока.

Сбор гуманитарной помощи организовал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» Рязанской области. Со всего региона сюда стекаются грузы с товарами первой необходимости. А далее распределяются по разным направлениям — на передовую или в госпиталь.

— В санчасти пробудем две недели. Будем помогать медперсоналу ухаживать за раненными. Трудностей не боимся. Согласны на любую работу, — признаются женщины.

Волонтёры из Скопинского района отправились в Луганский госпиталь

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