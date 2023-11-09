Волонтёры из Скопинского района отправились в Луганский госпиталь

Волонтёры из Скопинского района Рязанской области Ольга Сорока и Елена Плешкина отправились в Луганский госпиталь добровольцами. Об этом сообщила районная администрация.
Едут не с пустыми руками. С собой везут целый автобус гуманитарной помощи. Здесь и сладости, домашняя выпечка, постельное и нижнее белье, продукты, медикаменты, теплые вещи, самое главное — письма со словами поддержки от детей и взрослых.
Сбор гуманитарной помощи организовал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» Рязанской области. Со всего региона сюда стекаются грузы с товарами первой необходимости. А далее распределяются по разным направлениям — на передовую или в госпиталь.