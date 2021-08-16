Волонтеры Рязанского Сбера привезли подарки журавлям

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По сложившейся традиции команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка приехала в гости в Окский заповедник.

В этот раз ребята не только помогли с уборкой вольеров для журавлей и убрали территорию, а привезли подарки для пернатых друзей. Зимой сотрудники Рязанского отделения совместно с ребятами из Рыбновской и Рязанской школ интернатов сделали своими руками удобные кормушки для птиц.

Весной, когда у журавлей появится потомство, для птенцов уже готовы красивые столовые. Новый свой визит в Окский заповедник волонтеры Сбера планируют следующим летом.