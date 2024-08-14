История, рассказанная военкором Борисом Рожиным, показывает удивительное спасение российского солдата, который смог выбраться из зоны, захваченной ВСУ, и был спасен курскими добровольцами с помощью российского спецназа. Об этом сообщает «Российская газета».

Солдату удалось избежать плена и несколько часов скитаться по оккупированным территориям. Он неоднократно сталкивался с бандеровцами, которые открывали огонь, но ему удавалось уклониться. Кроме того, он умело прячется от пролетающих над ним дронов. Солдат смог дозвониться до своей матери на Урале и описал ей ситуацию. Она смогла связаться с вооруженными силами.

Курские добровольцы из организации «Золотые руки ангела», которая занимается изготовлением тактических носилок для боевых действий, отправились на занятую врагом территорию под прикрытием спецназа, нашли солдата и доставили его к своим.Увидев прибывшую за ним машину, солдат побежал по шоссе к ней.

«Сам паренек прямо герой: убежать от бандеровцев, удачно скрываться под дронами и вернуться на контролируемые Россией территории», — отметил Сладков.

Через час видеозапись спасения сына уже была передана его матери на Урале.