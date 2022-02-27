Вологжанам назвали условия ежемесячной выплаты на каждого ребенка 10 000 рублей

В Госдуме рассматривают законопроект о безусловной ежемесячной выплате на каждого ребенка в семье до достижения им совершеннолетия, пишет Вологда-поиск.

- Реклама -

Подчеркивается, что родитель может подать заявление o назначении пособия по причине рождения или усыновления первого и последующих детей в любое время в течение пяти лет со дня рождения ребенка.

По задумке автором инициативы, выплата будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции раз в год. Речь идет о первом февраля.

Законопроект может быть принят уже в ближайшее время.