Четверг, 23 февраля, 2023
7info

Володин в День защитника Отечества сделал заявление о сбежавших из России

На главнуюНовости мира

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что сегодняшний праздник не распространяется на сбежавших из России. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Спикер Госдумы поздравил жителей страны с Днём защитника Отечества. По его словам, это праздник не только мужчин, но и женщин. Всех, кто защищает свою страну. Сегодня чествуют солдат и офицеров, их матерей, жён, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьёт одежду, выращивает хлеб.

В то же время, по словам Володина, праздник не распространяется на сбежавших, бросивших своих близких и совершивших предательский поступок.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации