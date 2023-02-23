Володин в День защитника Отечества сделал заявление о сбежавших из России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что сегодняшний праздник не распространяется на сбежавших из России. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Спикер Госдумы поздравил жителей страны с Днём защитника Отечества. По его словам, это праздник не только мужчин, но и женщин. Всех, кто защищает свою страну. Сегодня чествуют солдат и офицеров, их матерей, жён, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьёт одежду, выращивает хлеб.

В то же время, по словам Володина, праздник не распространяется на сбежавших, бросивших своих близких и совершивших предательский поступок.