Четверг, 29 августа, 2024

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wirestock на Freepik

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре.

Обязательные уроки труда и новый предмет в школах

С началом нового учебного года в школах вводятся обязательные уроки труда, а предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) заменяется на «Основы безопасности и защиты Родины». Трудовое воспитание рассматривается как важная часть образовательного процесса, формирующая у детей трудолюбие и способствующая их будущему успеху.

Защита безбилетных инвалидов I группы в общественном транспорте

Теперь в общественном транспорте запрещено высаживать безбилетных инвалидов I группы, если они следуют без сопровождающего лица. Это нововведение направлено на защиту их жизни и здоровья. Ранее аналогичная мера была принята в отношении детей младше 16 лет. Нарушителей этого правила ждут высокие штрафы.

Ужесточение требований к учредителям управляющих компаний

Вступают в силу более строгие требования к учредителям управляющих компаний (УК). Теперь учредители не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за определенные преступления, включая экономические. Также те, чьи компании лишены лицензии, не смогут вновь создать организацию для обслуживания многоквартирных домов, пока их не исключат из реестра дисквалифицированных лиц.

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024

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