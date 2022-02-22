Володин рассказал о порядке работы Госдумы 22 февраля

22 февраля Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, сообщил председатель Вячеслав Володин.
На 10 часов назначен Совет Госдумы, в 12 часов начнётся пленарное заседание.
Володин отметил, что Россия долго добивалась выполнения минских соглашений, но Украина перечеркнула их, начав обстрел мирных граждан.
Говоря о возможных санкциях, Володин отметил, что они в любом случае будут приняты. Также как принимались и раньше, «без каких-либо причин и даже поводов».