Володин рассказал, какие законы начнут работать в мае 2023 года

Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае.

Начал работать закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также усилена ответственность за приобщение их к курению.

«Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям.

Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей», — подчеркнул Председатель ГД.

Также Вячеслав Володин отметил еще два закона: первый наделяет Президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них; второй вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

«Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда», — сказал Председатель ГД.