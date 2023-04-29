Володин рассказал, какие законы начнут работать в мае 2023 года

Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае.
Начал работать закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также усилена ответственность за приобщение их к курению.
Также Вячеслав Володин отметил еще два закона: первый наделяет Президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них; второй вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.
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