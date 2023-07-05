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Володин назвал причину массовых беспорядков во Франции

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Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.
Вячеслав Володин, фото пресс-службы Госдумы.

Причиной массовых беспорядков во Франции, поставивших страну на грань гражданской войны, кроются в политике действующего президента Макрона. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, Макрон, для достижения политической монополии, снижал рол профсоюзов, ослаблял партийную. систему, выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики. Сейчас эти люди приравнены к маргиналам.

Спикер Госдумы уверен, политиков масштаба Миттерана и Ширака во Франции больше нет.

Из-за этого проблемы страны начали обсуждать не в парламенте, а на улицах. Люди пытаются отстаивать свои интересы другими способами, не доверяя политикам.

Володин уверен, ситуация в текущей конфигурации будет ухудшаться. Если бы выборы президента Франции прошли сейчас, их выиграла бы Марин Ле Пен.

Володин назвал причину массовых беспорядков во Франции

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