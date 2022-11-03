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Володин: Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен: киевский режим ведёт Украину к полному исчезновению. Об этом политик написал в телеграм-канале утром 3 ноября.

По словам председателя Госдумы, с момента госпереворота в 2014 году Украина потеряла 53,7% населения. Из страны уехали свыше 10,5 миллионов человек, ещё 11,2 миллиона — жители Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей. Люди стали гражданами России.

— После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США, — пишет Володин.

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