БРИКС — новый центр многополярного мира. Об этом написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель сделали всё, чтобы разорвать сложившиеся за десятилетия международные экономические отношения. Их политика санкций и развязывания торговых войн привела к формированию в мире новых точек роста.

США, борясь за свою гегемонию, вмешиваясь во внутренние дела других стран, применяя двойные стандарты, своими руками создали ситуацию, когда многие государства выбрали путь защиты суверенитета, равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров.

При этом его участники, несмотря на вызовы и санкции, улучшили свои позиции (согласно уточнённым данным Всемирного банка за 2023 год).

Наша страна стала четвёртой (по паритету покупательной способности) в мире и остаётся первой экономикой Европы. Китай занял первое место рейтинга, Индия — на третьем. Бразилия поднялась на седьмую строчку. В топ-25 также входит ряд новых членов БРИКС: Египет (17), Саудовская Аравия (18), Иран (22).

Что касается экономик западных стран, то их позиции ослабли из-за инициированных ими самими незаконных санкций и торговых войн. США, упав на второе место, на протяжении ряда лет не могут вернуть прежние позиции. Германия выпала из топ-5, Франция и Британия — на грани выбывания из первой десятки.

Доля государств БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес «Большой семерки» — 29%.

Этот отрыв будет только увеличиваться.

Сегодня начинается Х Парламентский форум БРИКС, с коллегами из разных стран обсудим предложения и инициативы, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан государств БРИКС».