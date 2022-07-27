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Volkswagen готовит к продаже завод в Калуге — СМИ

Изображение Ralphs_Fotos с сайта Pixabay

Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал подготовку к продаже завода в Калуге. Об этом, ссылаясь на источники, пишет «Газета.Ru».

Сообщается, что потенциальные покупатели приезжали из Казахстана, Австрии. Также предприятие посетили чиновники Минпромторга.

Издание отмечает, что с 22 июля российским представительством компании руководит Геррит Шпенглер, ранее занимавший должность директора по персоналу. Это косвенно подтверждает подготовку сделки по продаже активов, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Завод компании Volkswagen в технопарке «Грабцево» выпускает автомобили с 2009 года.

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