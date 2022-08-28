Волгоградский губернатор поручил перевести силы и средства в повышенную готовность

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает администрация региона.

В воскресенье он провел оперативное совещание.

«В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на территории региона прогнозируется сохранение сухой и ветреной погоды — губернатор Андрей Бочаров дал поручения по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на ее изменения.

В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.