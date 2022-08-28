Волгоградский губернатор поручил перевести силы и средства в повышенную готовность

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил перевести все силы и средства в повышенную готовность из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает администрация региона.
В воскресенье он провел оперативное совещание.
Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации, оперативно реагируя на ее изменения.
В воскресенье вечером на улице 40 лет Победы, дом 61Б в городе Волжский загорелась кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.