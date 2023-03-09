Четверг, 9 марта, 2023
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Волгоградцы обратились к Бастрыкину с жалобой на чиновников

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Жители поселка Приволжского под Волгоградом обратились к главе Следственного комитет Александру Бастрыкину с жалобой на чиновников, сообщил V1.RU.

Сообщается, что люди уже не один год выживают без водопровода. По их словам, в районной администрации не реагируют на жалобы. Местным жителям приходится покупать воду.

После широкой огласки в региональной администрации пообещали людям водопровод, есть два варианта решения проблемы. Чиновники указали, что готовят проекты с необходимой технической документацией.

«Первый предполагает строительство новой водопроводной сети с точкой подключения в поселке Большие Чапурники, протяженностью порядка 30 километров. Второй — строительство артезианских скважин на территории Приволжского с последующим проведением внутрипоселковых водопроводных сетей», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Однако волгоградцы пожаловались на глав поселка Приволжского и Светлоярского района, которые, по их словам, отказываются строить питьевой водопровод. Кроме того, они обвиняют районную прокуратуру в том, что она мешает расследовать «преступления».

«Наших людей, кто требует строительства водопровода, начали запугивать, в том числе запугивали многодетную маму», — говорится в обращении.

Волгоградцы попросили привлечь чиновников к ответственности.

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