Война в Израиле: причины и истоки конфликта

Почему арабы и израильтяне так часто вступают в кровопролитные конфликты?

В последние 75 лет между эти двумя нациями шло больше десятка малых и больших войн, которые унесли жизни тысяч людей с обеих сторон. 7 октября вспыхнул новый арабо-израильский конфликт, число жертв уже измеряется четырехзначными цифрами. Причем уровень взаимной ненависти и насилия по отношению к противнику в этих противостояниях с годами не меняется. Попытаемся понять, что регулярно становится причиной для столкновения двух древних народов…

Земля и вера

По сути, две большие нации враждуют из-за двух основополагающих для любого общества понятий — земли и веры. У ислама и иудаизма масса различий. Одно из важнейших — иудеи в отличии от мусульман не признают пророком ни Мухаммеда, ни Иисуса Христа. С другой стороны, в Коране есть нелицеприятные слова о приверженцах иудаизма. Религиозные конфликты, конечно же, вспыхивали и между другими нациями: англичанами и ирландцами, греками и турками, сербами и боснийцами. Но большинство этих противостояний остались в прошлом, так как все заинтересованные народы обрели свою стойкую государственность, признанную на мировом уровне.

А вот в палестинско-израильских взаимоотношениях такого финала не было и нет. В 1948 году резолюцией ООН при поддержке СССР и США на территории Палестины, до этого контролировавшейся Великобританией, было создано государство Израиль. После двух тысяч лет рассеянности по всему миру евреям вновь дали возможность жить на одной земле, строить собственную цивилизацию. Решение также предусматривало создание самостоятельного Палестинского государства.

Жестокая борьба

Едва на карте мира появился Израиль, он тут же подвергся нападению нескольких арабских стран — Египта, Иордании, Ирака, Ливана и Сирии. Эти государства считали израильтян чужаками на выделенной резолюцией ООН земле, где арабы жили с 7 века нашей эры. За 15 месяцев войны израильским частям удалось не только отбить атаки неприятеля, но и захватить часть территории, предназначенной для Палестинского государства.

Столь ощутимое поражение только усилило нелюбовь арабов к евреям и стало поводом для многих последующих войн между этими народами. В этих конфликтах на стороне палестинцев было превосходство в живой силе, а часто и в количестве вооружений, политическая и техническая поддержка Советского Союза. Израиль, в свою очередь, получал щедрую финансовую помощь США, а боеспособность армии обеспечивалась грамотным командованием и хорошей выучкой войск.

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В результате Шестидневной войны 1967 года израильтяне смогли захватить и далее контролировать достаточно внушительные территории, населенные арабами. Площадь занятых земель была в 3,5 раза больше той части Ближнего востока, на который был образован Израиль в 1948 году.

В итоге Палестина получила лишь автономию, формально провозгласив независимость от Израиля в 1988 году. Но это государство, куда входят земли на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, признано далеко не всеми членами ООН. О суверенитете и правомочности указанного образования до сих пор идут ожесточенные дебаты.

Шансы на мир

Многие политические движения Палестины, некоторые исследователи относят к ним и «ХАМАС» («Исламское движение сопротивления») выступают за возвращение занятых Израилем территорий, в том числе Иерусалима, и против самого существования еврейского государства. Понятно, что израильтян такая постановка вопроса не устраивает. А, значит, почва для войн между древними народами, одна из которых началась 7 октября этого года и продолжается до сих пор, сохраняется.

Очевидно, что прекращение многолетнего конфликта не произойдёт быстро, а возможность примирения во многом будет зависеть от усилий ведущих мировых держав.