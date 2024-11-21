Россия нанесла удар новейшей гиперзвуковой ракетой под названием «Орешник» по Днепропетровску, как ответ на использование Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow. Отставной полковник Анатолий Матвийчук прокомментировал это предупреждение как «намек»: следующая ракета может быть ядерной, пишет «Царьград».

Военный эксперт Матвийчук пояснил, что о характеристиках «Орешника» известно немного, так как данные строго засекречены. Но уже ясно, что ракета способна развивать гиперзвуковую скорость, может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеголовками, имеет возможность разделять боевые блоки в количестве от сотен до тысяч. Её дальность, по словам Матвийчука, составляет до 6,5 тысячи километров, с минимальной дистанцией в 300 километров.

На Западе по-разному оценивают возможности новой российской ракеты, и чаще всего называют дальность до 3000 километров. Примечательно, что западные СМИ предпочитают обходить молчанием детали речи Путина и его предупреждение об опасности дальнейших провокаций в отношении России.

По словам Матвийчука, текущий удар «Орешником» был посланием: «Болванка прилетела, в ней записка: привет, следующая может быть ядерная». Этот ход Москва воспринимает как ответный сигнал для стран, поддерживающих Украину, намекая, что Россия готова адекватно отвечать на возникающие угрозы.

Кроме того, Матвийчук подчеркнул, что Россия занимает ведущие позиции в мире по разработке гиперзвуковых технологий. Сравниться с ней в этой сфере может только Китай, если рассматривать возможные аналоги.