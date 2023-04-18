Военный эксперт Леонков рассказал, планируют ли ВСУ масштабное контрнаступление

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Российской газете», планируют ли ВСУ масштабное контрнаступление в ближайшее время.

Украинские силы стали чаще атаковать российские опорные пункты. Земля на линии боевого столкновения высохла, появляется зелень. Всё это способствует усилению атак.

Только за эту неделю известно как минимум о трех попытках прощупать наши оборонительные порядки — под Угледаром, у города Часов Яр, под Херсоном.

Несмотря на это, Леонков считает, что масштабное наступление в ближайшее время ВСУ не предпримет. Хотя и оговаривается, что не знает, что в головах киевской клики.

По мнению эксперта, украинцам не хватает для масштабного контрнаступления бронетехники. Имеющейся в наличии противник закрывает дыры под Артёмовском (Бахмутом). Также её ломают во время тренировок на польских полигонах.

Также ВСУ не удастся обеспечить господство в воздухе.

— Завоевать господство в воздухе у них не получится от слова совсем, — заявил Леонков. — Поэтому ВСУ пытаются накопить в приемлемых количествах хотя бы артиллерию. Однако снаряды к их орудиям катастрофически тают в ходе позиционных боев. На системы HIMARS объявлена настоящая охота, поэтому они уже стараются не появляться вблизи линии боевого соприкосновения.

Военный эксперт не исключает массированной атаки с использованием большого числа живой силы для попытки прорвать первую линию нашей обороны. Артиллерия будет стрелять по российским штабам, тыловым складам, узлам связи.

Украинцы попытаются вынудить российские войска отступить с передовых линий.

— Я бы назвал будущий украинский «контрнаступ» — наступлением по трупам. Ведь очевидно, что такой прорыв приведет к большим потерям личного состава ВСУ, — отмечает Леонков.

Для такой атаки потребуются все резервы, но на данный момент ВСУ их не накопили в достаточном количестве. Поэтому украинцы проводят локальные операции, стремясь поддержать напряжение на линии боевого соприкосновения.