Военный эксперт Леонков рассказал, планируют ли ВСУ масштабное контрнаступление

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Российской газете», планируют ли ВСУ масштабное контрнаступление в ближайшее время.
Украинские силы стали чаще атаковать российские опорные пункты. Земля на линии боевого столкновения высохла, появляется зелень. Всё это способствует усилению атак.
Только за эту неделю известно как минимум о трех попытках прощупать наши оборонительные порядки — под Угледаром, у города Часов Яр, под Херсоном.
Несмотря на это, Леонков считает, что масштабное наступление в ближайшее время ВСУ не предпримет. Хотя и оговаривается, что не знает, что в головах киевской клики.
По мнению эксперта, украинцам не хватает для масштабного контрнаступления бронетехники. Имеющейся в наличии противник закрывает дыры под Артёмовском (Бахмутом). Также её ломают во время тренировок на польских полигонах.
Также ВСУ не удастся обеспечить господство в воздухе.
Военный эксперт не исключает массированной атаки с использованием большого числа живой силы для попытки прорвать первую линию нашей обороны. Артиллерия будет стрелять по российским штабам, тыловым складам, узлам связи.
Украинцы попытаются вынудить российские войска отступить с передовых линий.
Для такой атаки потребуются все резервы, но на данный момент ВСУ их не накопили в достаточном количестве. Поэтому украинцы проводят локальные операции, стремясь поддержать напряжение на линии боевого соприкосновения.
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