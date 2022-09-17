Суббота, 17 сентября, 2022
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Военный эксперт Юрий Подоляка объяснил причину обстрелов Брянской области

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Основания цель украинских ударов по территории приграничных районов России, в том числе Брянской области, — вызвать недовольство населения. Об этом заявил военный эксперт Юрий Подоляка, сообщает «Наш Брянск».

По словам эксперта, опасная полоса — 30-40 километров от границы с Украиной. Люди начинают гнать волну паники, пытаются создать нервозность после обстрелов.

По мнению Подоляки, переходить российскую границу украинские войска не будут, этому также помешают созданные российской армией оборонительные рубежи.

В Брянской, Курской, Белгородской областей ничего не изменилось. Все, что происходило с мая, будет происходить и далее, уверен эксперт.

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