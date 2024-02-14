Военный эксперт Алехин назвал два сценария защиты Белгорода от ВСУ

Взятие под контроль Харькова позволит обеспечить безопасность для Белгородской области, заявил военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью «Царьграду».

Первый сценарий предполагает продвижение российской армии при помощи фланговых ударов. Такая тактика приведет к блокировке и возможной сдаче города.

Согласно второму сценарию, противник со временем сам покинет город. Он вероятен в случае крупномасштабного наступления, при котором Вооруженные силы продвинутся не менее 15 километров вглубь украинской территории и вытеснят артиллерию и РСЗО ВСУ.

Это обеспечит создание широкой буферной зоны для безопасности приграничной территории.