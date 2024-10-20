Военкоры: ВС России начали штурм Селидово и зашли на улицы города

Российские военные из группировки войск «Центр» начали штурм Селидово и зашли на первые улицы города с востока, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, армия стремится закрепиться в частном секторе. Успехи ВС России признают и на стороне противника.

Так, как утверждают киевские ресурсы, россияне заняли территорию Селидовского завода ЖБИ.

Также Вооруженные силы «продавливают» город по флангам с юга и севера.

В Минобороны пока не комментировали эту информацию.