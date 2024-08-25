Военкоры узнали о реакции российских военных на арест Дурова

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» узнали о российских военных на арест основателя мессенджера Павла Дурова.

Военные иронично прокомментировали случившееся.

«Реально начальника связи всех группировок СВО взяли в плен», – пошутил боец.

Другой военный призвал взять в плен «важного лягушатника и на обмен».

В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Утверждается, что ему вменяют отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей в Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.