Россию ждет самый страшный Новый год с 1991 года, если армия пропустит вероятное наступление ВСУ на праздниках, пишет телеграм-канал «РИА Катюша».
По данным военкоров, поставки оружия украинской армии продолжаются.
Авторы канала подчеркнули, что ВСУ готовят к наступлению все рода войска и планируют совершить «последний удар» в попытке переломить ход боевых действий.
Они призвали быть готовым к предполагаемому удару противнику, проверить реальное состояние частей на границе и резерва, иметь возможность быстро перебросить части в место прорыва.