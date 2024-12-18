Россию ждет самый страшный Новый год с 1991 года, если армия пропустит вероятное наступление ВСУ на праздниках, пишет телеграм-канал « РИА Катюша ».

По данным военкоров, поставки оружия украинской армии продолжаются.

«Готовятся ДРГ для отвлекающих ударов, новая группировка ВСУ получила свой тактический знак. Но самое главное – киевские лидеры заговорили про перемирие. Там было перед набегом на Харьковскую область и Курскую», – говорится в посте.

Авторы канала подчеркнули, что ВСУ готовят к наступлению все рода войска и планируют совершить «последний удар» в попытке переломить ход боевых действий.

«Пропустим и это будет очень страшный Новый Год в истории новой России. Самый страшный с 1991 года», – пояснили военкоры.

Они призвали быть готовым к предполагаемому удару противнику, проверить реальное состояние частей на границе и резерва, иметь возможность быстро перебросить части в место прорыва.