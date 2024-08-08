Четверг, 8 августа, 2024

Военкор раскрыл подробности ранения Евгения Поддубного

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/roslyakovaanna

Военкор Александр Коц в статье для «Комсомольской правды» раскрыл подробности ситуации, в которой получил тяжёлые ранения его товарищ Евгений Поддубный.

По словам Коца, вечером 7 августа Поддубный на машине направлялся в Суджу, где находился его знакомый офицер. Съёмочная группа журналиста ехала в другом автомобиле.

Около въездного кольца в город раздались автоматные очереди. Коц предполагает, что российские военные заметили и пытались сбить дрон, готовившийся атаковать машину Поддубного.

Через несколько секунд раздался взрыв.

— Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Внедорожник перевернулся и замер в кустах. Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу, еле выломали двери — он полыхал изнутри. Пламя стояло стеной… — пишет Коц.

После этого появилась информация о смерти военкора. Позднее её опровергли.

Поддубного доставили в Курскую больницу. Когда Евгений пришёл в сознание, он в первую очередь спросил, что с ребятами из съёмочной группы — Стасом и Рубеном.

— Ожоги на спине, мелкие осколки, КТ не выявила ни черепно-мозговой травмы, ни повреждений внутренних органов, — пишет Коц о состоянии друга.

По его словам, Поддубный мог вывалиться из машины, пока она летела в кювет. Это спасло военкору жизнь.

Сейчас Поддубного доставляют в Москву.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Появилась информация о покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова

5 человек, ехавших с похорон погибшего в ДТП друга, разбились насмерть в аварии

Рязанцы пожаловались на сильную вонь в городе

Стало известно о травмах военкора Поддубного

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Курскую область — источники

Депутат пояснил суть нового закона о работе СНТ и ОНТ

Губернатор Павел Малков провел 7 августа заседание правительства Рязанской области

Экстрасенс нашла ошеломительное объяснение участившимся магнитным бурям

Ярослав Нилов: На рынке труда в России сложилась уникальная ситуация

Для Рязанской области выпустили метеопредупреждение на 8 августа

В Сети объяснили «обрушение крыши» подземного перехода в Рязани

Анна Рослякова: Когда миллионы людей взывают к Богу, он обязательно услышит