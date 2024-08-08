Военкор раскрыл подробности ранения Евгения Поддубного

Военкор Александр Коц в статье для «Комсомольской правды» раскрыл подробности ситуации, в которой получил тяжёлые ранения его товарищ Евгений Поддубный.
По словам Коца, вечером 7 августа Поддубный на машине направлялся в Суджу, где находился его знакомый офицер. Съёмочная группа журналиста ехала в другом автомобиле.
Около въездного кольца в город раздались автоматные очереди. Коц предполагает, что российские военные заметили и пытались сбить дрон, готовившийся атаковать машину Поддубного.
Через несколько секунд раздался взрыв.
После этого появилась информация о смерти военкора. Позднее её опровергли.
Поддубного доставили в Курскую больницу. Когда Евгений пришёл в сознание, он в первую очередь спросил, что с ребятами из съёмочной группы — Стасом и Рубеном.
По его словам, Поддубный мог вывалиться из машины, пока она летела в кювет. Это спасло военкору жизнь.
Сейчас Поддубного доставляют в Москву.