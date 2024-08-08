Военкор раскрыл подробности ранения Евгения Поддубного

Военкор Александр Коц в статье для «Комсомольской правды» раскрыл подробности ситуации, в которой получил тяжёлые ранения его товарищ Евгений Поддубный.

По словам Коца, вечером 7 августа Поддубный на машине направлялся в Суджу, где находился его знакомый офицер. Съёмочная группа журналиста ехала в другом автомобиле.

Около въездного кольца в город раздались автоматные очереди. Коц предполагает, что российские военные заметили и пытались сбить дрон, готовившийся атаковать машину Поддубного.

Через несколько секунд раздался взрыв.

— Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Внедорожник перевернулся и замер в кустах. Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу, еле выломали двери — он полыхал изнутри. Пламя стояло стеной… — пишет Коц.

После этого появилась информация о смерти военкора. Позднее её опровергли.

Поддубного доставили в Курскую больницу. Когда Евгений пришёл в сознание, он в первую очередь спросил, что с ребятами из съёмочной группы — Стасом и Рубеном.

— Ожоги на спине, мелкие осколки, КТ не выявила ни черепно-мозговой травмы, ни повреждений внутренних органов, — пишет Коц о состоянии друга.

По его словам, Поддубный мог вывалиться из машины, пока она летела в кювет. Это спасло военкору жизнь.

Сейчас Поддубного доставляют в Москву.