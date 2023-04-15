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Суббота, 15 апреля, 2023
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Военком заявил, что вологодских контрактников не обязательно направят на СВО

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Вологодские контрактники могут служить и вне зоны проведения спецоперации, заявил ИА «Вологда Регион» военный комиссар области Сергей Проничев.

У бойцов есть возможность проходить военную службу на территории Вологодской области.

«Также контрактники служат на Северном флоте ВМФ, в Воздушно-космических силах и так далее. То есть выбор места несения службы существует», – рассказал Проничев.

Призывник, проходящий срочную службу, тоже может подать заявление и стать контрактником.

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