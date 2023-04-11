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Вторник, 11 апреля, 2023
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Военком Гостев рассказал, в какие регионы отправят ярославских призывников

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Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев рассказал, в какие регионы отправят призывников из региона этой весной, сообщил портал 76.RU.

По его словам, их направят в воинские части на российской территории, за исключением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По данным властей, ярославцы в основной будут служить в Центральном федеральном округе. Небольшую часть направят в Мурманскую и Омскую области.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

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