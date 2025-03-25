Воду отключат 26 марта на многих улицах Рязани

В Рязани 26 марта отключат воду на некоторых улицах. Об этом сообщает администрация города.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе. Воды не будет с 09:30 до 17:00. Ресурса не будет по адресам:
- 1-й Пионерский переулок дом 1 и 1а;
- 1-й Вокзальный проезд — частный сектор;
- 2-й Вокзальный проезд — частный сектор;
- улица Вокзальная с дома №26 по дом №44 по четной стороне;
- Улица Вокзальная дом №61 к1, №89 (1/2 дома), №91;
- Коммунистический переулок — частный сектор;
- Комсомольский переулок — частный сектор;
- Малое шоссе — частный сектор;
- Улица Первомайский проспект №70/1, №72;
- ЦТП — Вокзальная дом №91;
- Улица Вокзальная дом №26а — ЖД вокзал Рязань – 1;
- Улица Вокзальная дом №28 — Рязанская транспортная прокуратура;
- улица Новоселковская 3 (Рязанская областная ветеринарная станция, ГБУ, ветеринарная аптека), 3б (Электрика от А до Я, оптово-розничная компания), 7 (Лесок, ООО, производственная компания).