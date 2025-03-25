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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Воду отключат 26 марта на многих улицах Рязани

Анастасия Мериакри


В Рязани 26 марта отключат воду на некоторых улицах. Об этом сообщает администрация города.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе. Воды не будет с 09:30 до 17:00. Ресурса не будет по адресам:

  • 1-й Пионерский переулок дом 1 и 1а;
  • 1-й Вокзальный проезд — частный сектор;
  • 2-й Вокзальный проезд — частный сектор;
  • улица Вокзальная с дома №26 по дом №44 по четной стороне;
  • Улица Вокзальная дом №61 к1, №89 (1/2 дома), №91;
  • Коммунистический переулок — частный сектор;
  • Комсомольский переулок — частный сектор;
  • Малое шоссе — частный сектор;
  • Улица Первомайский проспект №70/1, №72;
  • ЦТП — Вокзальная дом №91;
  • Улица Вокзальная дом №26а — ЖД вокзал Рязань – 1;
  • Улица Вокзальная дом №28 — Рязанская транспортная прокуратура;
  • улица Новоселковская 3 (Рязанская областная ветеринарная станция, ГБУ, ветеринарная аптека), 3б (Электрика от А до Я, оптово-розничная компания), 7 (Лесок, ООО, производственная компания).

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